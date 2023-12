Alpine Immune Sciences Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Aktienwert derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Alpine Immune Sciences liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 15,53 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der etwas längerfristige 25-Tage-RSI weist mit einem Wert von 17,92 auf eine überverkaufte Situation hin. Daher erhält Alpine Immune Sciences eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Alpine Immune Sciences mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent in der Biotechnologie-Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Alpine Immune Sciences war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab neun Tage mit überwiegend positiven Diskussionen und keine negativen Diskussionen. An drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Ebenso waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Alpine Immune Sciences eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Alpine Immune Sciences. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung, eine "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik und eine "Neutral"-Bewertung für das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien.

