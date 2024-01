Alpine Immune Sciences Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Aktie von Alpine Immune Sciences verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 0%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich Biotechnologie von 2,48%. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Analysten bewerten die Aktie derzeit mit "Gut", basierend auf 4 positiven Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotenzial von -1,41% hin, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Die technische Analyse zeigt, dass die Alpine Immune Sciences-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auf Basis des RSI25 wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung des Relative Strength Index als "Schlecht". Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

