Alpine Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Alpine-Aktie erhält von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich der Dividendenpolitik. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs ist aktuell negativ, was einer Differenz von -11298,04 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

In Bezug auf die technische Analyse erhält Alpine ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,3 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,64 USD deutlich darunter liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -50,77 Prozent. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses von 0,66 USD zum gleitenden Durchschnitt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz erhält die Alpine-Aktie hingegen ein "Gut"-Rating. Die Stimmungslage der Anleger hat sich in den letzten Monaten verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine differenzierte Bewertung der Alpine-Aktie. Während die Dividendenpolitik und die technische Analyse eher negativ ausfallen, zeigt das Anleger-Sentiment eine positive Tendenz.