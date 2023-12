Alpine Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Bei der Bewertung von Alpine wird zunächst der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage betrachtet, der derzeit bei 42,52 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass die Alpine-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb sie ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 62,67 an, dass Alpine weder überkauft noch -verkauft ist und daher ebenfalls mit "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war an drei Tagen von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Alpine unterhalten. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Alpine mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 11546,49 Prozent in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Abschließend in der technischen Analyse zeigt die 200-Tage-Linie (GD200) der Alpine derzeit eine "Schlecht"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 0,769 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -57,04 Prozent aufgebaut hat. Auch das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) mit einem Niveau von 0,87 USD entspricht einer aktuellen Differenz von -11,61 Prozent und signalisiert somit ebenfalls "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume eine Gesamtbewertung von "Schlecht".