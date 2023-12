Alpine Aktie: Da braut sich was zusammen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bewerten, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Alpine. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 74,69 Punkte, was bedeutet, dass Alpine momentan als überkauft eingestuft wird.

Auch der 25-Tage-RSI zeigt, dass Alpine überkauft ist, mit einem Wert von 71,09. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation, welche mit der Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden können. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Alpine jedoch deutlich verbessert, weshalb die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bei Alpine gezeigt, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt vor allem und mehrheitlich negativ über Alpine diskutiert. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Alpine, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Alpine im Vergleich zum Branchendurchschnitt der elektrotechnischen Geräte und Komponenten auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 11546,53 Prozentpunkte weniger als der übliche Branchendurchschnitt ist. Der niedrigere Ertrag führt zur Einstufung als "Schlecht".

Sollten Alpine Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Alpine jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Alpine-Analyse.

Alpine: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...