Alpine Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Alpine liegt bei 70,7, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 62,79 und wird daher als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich also die Einstufung "Schlecht".

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare zu Alpine in sozialen Medien überwiegend positiv. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Im Bereich der Dividenden schüttet Alpine derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Elektronischen Geräte und Komponenten. Dies führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Informationen über das aktuelle Bild einer Aktie liefern. Bei Alpine konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung der Stimmung verzeichnet werden, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Alpine daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.