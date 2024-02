Alphinat Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Aktie von Alphinat wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 27,52 liegt sie insgesamt 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Software", der bei 43,79 liegt. Dies führt zu einer positiven Einstufung "Gut" aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist Alphinat eine Rendite von 18,18 Prozent auf, was mehr als 22 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere Rendite der "Software"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt -6,2 Prozent, wobei Alphinat mit 24,38 Prozent deutlich darüber liegt. Auch in dieser Kategorie erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie.

Bei einer Dividendenrendite von 0 % liegt Alphinat 21,92 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt der Branche Software, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt. Wer in die Aktie investiert, kann also einen geringeren Ertrag aus Dividenden erwarten.