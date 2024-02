Alphax Food System Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Aktie von Alphax Food System wird derzeit mit verschiedenen Indikatoren bewertet, um den aktuellen Trend und das Anleger-Sentiment zu analysieren. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie sowohl im langfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 613,98 JPY, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 525,88 JPY liegt. Beide Werte liegen deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 406 JPY, was zeigt, dass die Aktie in einem Abwärtstrend liegt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral waren. In den letzten Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Sowohl der RSI als auch der RSI25 liegen über dem Wert von 70, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt zeigt die Analyse basierend auf verschiedenen Indikatoren und dem Anleger-Sentiment, dass die Aktie von Alphax Food System derzeit als "Schlecht" und "Neutral" eingestuft wird.