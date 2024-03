Alphax Food System Aktie: Jetzt knallt es!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt und dazwischen neutral ist. Der RSI der Alphax Food System liegt bei 82,35 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 71,12 und deutet ebenfalls auf eine "Schlecht"-Bewertung hin. Insgesamt wird die Einschätzung somit als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung bei Alphax Food System in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine eher neutrale Gesamteinschätzung. Dies basiert auf der Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen. In dieser Zeit standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Alphax Food System über einen längeren Zeitraum deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine stabile Stimmung hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der technischen Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Alphax Food System-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein deutlicher Unterschied von -37,68 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage wird eine negative Abweichung von -20,45 Prozent festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Alphax Food System-Aktie somit in der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.