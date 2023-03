Alphawave Semi demonstriert seine Vorreiterrolle in der Hochgeschwindigkeitskonnektivität auf der Optical Fiber Communication Conference

London und Toronto, 6. März 2023 (ots/PRNewswire) -Experten von Alphawave Semi werden technische Demonstrationen und Podiumsdiskussion abhaltenAlphawave Semi (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3800057-1&h=2368000748&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3800057-1%26h%3D2016915652%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fawavesemi.com%252F%26a%3DAlphawave%2BSemi&a=Alphawave+Semi), (LSE: AWE), ein weltweit führendes Unternehmen für Hochgeschwindigkeitskonnektivität für die weltweite Technologieinfrastruktur, kündigte seine Präsenz auf der Optical Fiber Communication Conference and Exhibition (OFC) sowie seine Teilnahme an der bisher größten Interoperabilitätsdemonstration an, die vom Optical Internetworking Forum (OIF) organisiert wird, um die Einführung von Technologien zu beschleunigen, die das Netzwerk von heute und in der Zukunft ermöglichen. Die Veranstaltung findet vom 5. bis 9. März im San Diego Conference Center in California statt.Die OFC ist die weltweit größte Konferenz und Messe für Fachleute für optische Kommunikation und Netzwerke. Sie bringt Branchenexperten, Forscher und Innovatoren zusammen, um die neuesten Fortschritte im Gebiet der optischen Technologie, Glasfaserkommunikation und Netzwerklösungen zu diskutieren. Die Teilnehmer können sich über die neuesten Trends und Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsdatenkommunikation, Netzwerkarchitekturen und Anwendungen informieren.Alphawave Semi wird seinen ZeusCORE XLR SerDes-Testchip am OIF-Stand vorstellen. Zudem werden Führungskräfte von Alphawave Semi bei den folgenden Sitzungen Vorträge halten:● Vortrag: Podium „Space-Based Optical Communications and Networking" (Weltraumgestützte optische Kommunikation und Netzwerke) Referent: Loukas Paraschis, Vice President of Business Development Tag/Uhrzeit: Dienstag, 7. März, 15:00-16:00 Uhr PST● Vortrag: „Optimizing Coherent Ethernet Interconnects for the Telecom Edge" (Optimierung von kohärenten Ethernet-Verbindungen für Telecom Edge) Referent: Tony Chan Carusone, CTO Tag/Uhrzeit: Mittwoch, 8. März, 10:30-11:30 Uhr PST● Vortrag: „Beyond the Hype of Network Analytics: Use Cases, Feasibility, and Barriers" (Jenseits des Hypes um die Netzwerkanalyse: Anwendungsfälle, Durchführbarkeit und Hindernisse) Referent: Loukas Paraschis, Vice President of Business Development Tag/Uhrzeit: Mittwoch: 8. März, 14:00-18:30 Uhr PSTErfahren Sie hier mehr über die diesjährige OFC Conference und erfahren Sie hier mehr über die Teilnahme von Alphawave Semi.Informationen zu Alphawave SemiAlphawave Semi ist ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeitskonnektivität für die weltweite Technologieinfrastruktur. Angesichts des exponentiellen Datenwachstums erfüllt die Technologie von Alphawave Semi einen entscheidenden Bedarf: Daten können schneller, zuverlässiger und mit höherer Leistung bei geringerem Stromverbrauch übertragen werden. Wir sind ein vertikal integriertes Halbleiterunternehmen. Unsere IP-, kundenspezifischen Silizium- und Konnektivitätsprodukte werden von globalen Tier-1-Kunden in den Bereichen Rechenzentren, Datenverarbeitung, Netzwerke, KI, 5G, autonome Fahrzeuge und Speicher eingesetzt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2017 von einem technischen Expertenteam gegründet, das eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Lizenzierung von Halbleiter-IP vorweisen kann. Unser Ziel ist es, die kritische Dateninfrastruktur im Zentrum unserer digitalen Welt zu beschleunigen. Um mehr über Alphawave Semi zu erfahren, besuchen Sie bitte awavesemi.com.Alphawave Semi und das Alphawave Semi-Logo sind Marken der Alphawave IP Group plc. Alle Rechte vorbehalten.alphawave@gravitatepr.comMedienanfragen:alphawave@gravitatepr.comGravitate PR für Alphawave SemiLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2015746/Alphawave_Semi_Alphawave_Semi_Demonstrates_High_Speed_Connectivi.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/alphawave-semi-demonstriert-seine-vorreiterrolle-in-der-hochgeschwindigkeitskonnektivitat-auf-der-optical-fiber-communication-conference-301762754.htmlOriginal-Content von: Alphawave Semi, übermittelt durch news aktuell