Alphawave Semi als Great Place to Work® 2022-23 zertifiziert

Toronto und San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Alphawave Semi (LSX: AWE), ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Konnektivität für die weltweite Technologie-Infrastruktur, hat heute seine Zertifizierung als Great Place to Work® bekannt gegeben. Über 80 % der Alphawave-Mitarbeiter in Kanada und den Vereinigten Staaten sprachen von positiven Arbeitserfahrungen und einer positiven Unternehmenskultur. Das ist höher als der Durchschnittswert von 57 % in einem typischen US-Unternehmen und erfüllt bzw. übertrifft die Benchmark der 25 besten Arbeitgeber.Great Place to Work® ist der weltweite Maßstab für Arbeitsplatzkultur, Mitarbeitererfahrung und Führungsverhalten – Werte, die nachweislich zu marktführenden Umsätzen, Mitarbeiterbindung und erhöhter Innovation führen. Die Zertifizierung basiert auf dem Feedback der Mitarbeiter zur Arbeitsplatzkultur unter Verwendung des Great Place to Work®-Indexes für Vertrauen.„Die Great Place to Work Certification™ ist keine Selbstverständlichkeit – sie erfordert ein kontinuierliches Engagement für die Erfahrung der Mitarbeiter", erklärte Sarah Lewis-Kulin, Vice President of Global Recognition bei Great Place to Work. „Sie ist die einzige offizielle Auszeichnung, die anhand der Echtzeitberichte der Mitarbeiter über ihre Unternehmenskultur ermittelt wird. Diese Auszeichnung bedeutet, dass Alphawave Semi eines der besten Unternehmen des Landes ist."„Alphawave Semi hat im vergangenen Jahr ein enormes Wachstum verzeichnet – einschließlich mehrerer Übernahmen – und wir verdanken unseren Erfolg unseren engagierten Teams, die sich weiterhin um hervorragende Leistungen bemühen", kommentierte Tony Pialis, CEO und Mitbegründer von Alphawave Semi. „Daher ist sie eine unglaubliche Ehre, die unsere Unternehmenskultur widerspiegelt, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht, ebenso wie unser unermüdliches Engagement, Alphawave Semi zu einem äußerst spannenden, ansprechenden und erfüllenden Arbeitsplatz zu machen." Daher ist sie eine unglaubliche Ehre, die unsere Unternehmenskultur widerspiegelt, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht, ebenso wie unser unermüdliches Engagement, Alphawave Semi zu einem äußerst spannenden, ansprechenden und erfüllenden Arbeitsplatz zu machen."Alphawave Semi ist der führende Anbieter im Bereich der Konnektivitäts-Siliziumtechnologie und treibt Produktinnovationen in den datenintensivsten Branchen voran, darunter Rechenzentren, Netzwerke, Speicher, künstliche Intelligenz, 5G-Wireless-Infrastruktur und viele andere. Heute verfügt Alphawave Semi über Niederlassungen in den Regionen Nordamerika, EMEA und APAC. Dieser Auszeichnung geht die vor kurzem erfolgte Ehrung als Gewinner der Deloitte Technology Fast 50™ und der North American Technology Fast 500™-Awards 2022 voraus, die das rasante Wachstum des Unternehmens unterstreichen.Laut einer Untersuchung von Great Place to Work (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3759552-1&h=4219651735&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3759552-1%26h%3D3296427831%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.greatplacetowork.com%252Fresources%252Fblog%252Fjob-seekers-are-4-5x-more-likely-to-find-a-great-boss-at-a-certified-great-workplace%26a%3DGreat%2BPlace%2Bto%2BWork%2Bresearch&a=Untersuchung+von+Great+Place+to+Work) ist die Wahrscheinlichkeit, dass Arbeitssuchende einen großartigen Chef an einem von Great Place to Work zertifizierten Arbeitsplatz finden, 4,5-mal höher. Darüber hinaus freuen sich Mitarbeiter an zertifizierten Arbeitsplätzen mit 93 % höherer Wahrscheinlichkeit auf die Arbeit und werden mit doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit fair bezahlt, verdienen einen fairen Anteil am Unternehmensgewinn und haben eine faire Chance auf Beförderung.Informationen zu Alphawave SemiAlphawave Semi ist ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeitskonnektivität für die weltweite Technologieinfrastruktur. Angesichts des exponentiellen Datenwachstums erfüllt die Technologie von Alphawave Semi einen entscheidenden Bedarf: Daten können schneller, zuverlässiger und mit höherer Leistung bei geringerem Stromverbrauch übertragen werden. Wir sind ein vertikal integriertes Halbleiterunternehmen. Unsere IP-, kundenspezifischen Silizium- und Konnektivitätsprodukte werden von globalen Tier-1-Kunden in den Bereichen Rechenzentren, Datenverarbeitung, Netzwerke, KI, 5G, autonome Fahrzeuge und Speicher eingesetzt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2017 von einem technischen Expertenteam gegründet, das eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Lizenzierung von Halbleiter-IP vorweisen kann. Unser Ziel ist es, die kritische Dateninfrastruktur im Herzen unserer digitalen Welt zu beschleunigen. Weitere Informationen zu Alphawave Semi finden Sie unter: awavesemi.comAlphawave Semi und das Logo von Alphawave Semi sind Handelsmarken der Alphawave IP Group plc. Alle Rechte vorbehalten.Informationen zu Great Place to Work ®Great Place to Work® ist der weltweite Maßstab für Arbeitsplatzkultur. Seit 1992 wurden weltweit mehr als 100 Millionen Mitarbeiter befragt und diese fundierten Erkenntnisse genutzt, um zu definieren, was einen großartigen Arbeitsplatz ausmacht: Vertrauen. Die Plattform für Mitarbeiterbefragungen gibt Führungskräften das Feedback, die Echtzeitberichte und die Erkenntnisse an die Hand, die sie für datengestützte Personalentscheidungen benötigen. 