Alphawave IP wurde als einer der Gewinner des Jahres 2022 der Auszeichnungen Technology Fast 50™ und North American Technology Fast 500 von Deloitte bekanntgegeben

Toronto (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen wurde für sein Umsatzwachstum von 2.658 % anerkannt und wird das Wachstum nach großen Akquisitionen beschleunigenAlphawave IP (LSE: AWE), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Hochgeschwindigkeitskonnektivität für die Technologieinfrastruktur, gab heute bekannt, dass das Unternehmen für sein schnelles Umsatzwachstum, seinen Unternehmergeist und seine kühne Innovation als Gewinner des Jahres 2022 der Auszeichnungen Technology Fast 50™ und North American Technology Fast 500™ von Deloitte ausgezeichnet wurde.Die Rangliste Technology Fast 50™ von Deloitte listet, mittlerweile im 25. Jahr, die 50 am schnellsten wachsenden privaten und öffentlichen Technologieunternehmen auf, die die Branche transformieren, basierend auf dem höchsten prozentualen Umsatzwachstum über die letzten vier Jahre. Alphawave IP belegt den 10. Platz mit einem Umsatzwachstum von 2.658 Prozent von 2018 bis 2021.Die Gewinner qualifizieren sich automatisch für die breitere Auszeichnung Deloitte North American Technology Fast 500™. Das schnelle Wachstum von Alphawave IP wurde ebenfalls anerkannt und das Unternehmen steht in der Rangliste auf Platz 65 der Liste North American Technology Fast 500™.Der CEO und Mitbegründer von Alphawave IP Tony Pialis schreibt das hohe Umsatzwachstum der innovativen Technologie für Hochgeschwindigkeits-Konnektivität des Unternehmens zu. „Es ist eine große Ehre, diese Auszeichnung zu erhalten, mit der unser Wachstum auf dem nordamerikanischen Markt gewürdigt wird. Alphawave ist gut aufgestellt, um sein Wachstum mit den jüngsten Akquisitionen von Banias Labs (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3712536-1&h=2328830799&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3712536-1%26h%3D2460958202%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.awaveip.com%252Fen%252Fnews-views%252Facquisition-of-optical-dsp-developer-banias-labs%252F%26a%3DBanias%2BLabs&a=Banias+Labs) und OpenFive zu beschleunigen, die kundenspezifische Silizium- und optische Technologie in unser Produktportfolio einbringen, und wir freuen uns, unseren Weg fortzusetzen, um zu einem führenden Unternehmen in der Konnektivitätsbranche zu werden."„Es ist inspirierend, wie die außergewöhnliche Kohorte der diesjährigen Gewinner des Technology Fast 50 trotz der vorherrschenden Unsicherheiten in der Wirtschaft und auf dem Markt ein herausragendes Umsatzwachstum erzielt haben", kommentierte Anders McKenzie, Partner und nationaler Leiter des Programms Technology Fast 50 bei Deloitte Canada. „Angetrieben durch vorbildliche Innovation, Kreativität, Belastbarkeit, Anpassungsfähigkeit und überlegene Unternehmensführung ebnen diese Unternehmen den Weg als Katalysatoren in ihren jeweiligen Sektoren und liefern Wachstum und Wert für die kanadische Wirtschaft sowohl zu Hause als auch darüber hinaus."Um sich für die Liste der Deloitte Technology Fast 50 zu qualifizieren, müssen Unternehmen seit mindestens vier Jahren im Geschäft sein, einen Umsatz von mindestens 5 Millionen US-Dollar erzielen, ihren Hauptsitz in Kanada haben, über proprietäre Technologie verfügen, Forschung und Entwicklung in Kanada betreiben und mindestens fünf Prozent des Bruttoumsatzes in Forschung und Entwicklung investieren.Um für die Anerkennung von Technology Fast 500 in Frage zu kommen, müssen Unternehmen geistiges Eigentum oder Technologie besitzen, die an Kunden in Produkten verkauft wird, die zu einem Großteil des betrieblichen Umsatzes des Unternehmens beitragen. Unternehmen müssen im Basisjahr einen Betriebsertrag von mindestens 50.000 US-Dollar erzielt haben und einen laufenden Betriebsertrag von mindestens 5 Millionen US-Dollar erzielen. Darüber hinaus müssen Unternehmen mindestens vier Jahre im Geschäft sein und ihren Hauptsitz in Nordamerika haben.Informationen zum Deloitte-Programm Technology Fast 50™Das Deloitte-Programm Technology Fast 50 ist Kanadas herausragendes Technologieauszeichnungsprogramm. Das Programm feiert sein 25-jähriges Bestehen und würdigt Geschäftswachstum, Innovation und Unternehmertum in vier verschiedenen Kategorien: Technology Fast 50, Enterprise Fast 15, Clean Technology und Companies-to-Watch. Das Programm würdigt Unternehmen außerdem mit der Rangliste North American Technology Fast 500 und identifiziert florierende Technologieunternehmen in den USA und Kanada. Zu den Sponsoren des Programms im Jahr 2022 gehören Deloitte, RBCx, Osler, EDC, CBRE, Vector Institute, Council of Canadian Innovators (CCI), Clarity Recruiting, Lafond und TMX. Weitere Informationen finden Sie auf www.fast50.ca.Informationen zum Deloitte-Programm von 2022, Deloitte Technology Fast 500™Das Deloitte-Programm Technology Fast 500 läuft mittlerweile in seinem 28. Jahr und bietet eine Rangliste der am schnellsten wachsenden Unternehmen – sowohl Aktiengesellschaften als auch Privatunternehmen – in den Bereichen Technologie, Medien, Telekommunikation, Biowissenschaften, Fintech und Energietechnologie in Nordamerika. Die Gewinner der Auszeichnung Technology Fast 500 werden basierend auf dem prozentualen Umsatzwachstum von 2018 bis 2021 ausgewählt. Um für die Anerkennung von Technology Fast 500 infrage zu kommen, müssen Unternehmen geistiges Eigentum oder Technologie besitzen, die an Kunden in Produkten verkauft wird, die zu einem Großteil des betrieblichen Umsatzes des Unternehmens beitragen. Unternehmen müssen im Basisjahr einen Betriebsertrag von mindestens 50.000 US-Dollar erzielt haben und einen laufenden Betriebsertrag von mindestens 5 Millionen US-Dollar erzielen. Darüber hinaus müssen Unternehmen mindestens vier Jahre im Geschäft sein und ihren Hauptsitz in Nordamerika haben. Weitere Informationen finden Sie auf www.fast500.com.Informationen zu Alphawave IPAngesichts des exponentiellen Datenwachstums erfüllt die Technologie von Alphawave IP einen entscheidenden Bedarf: Daten können schneller, zuverlässiger und mit höherer Leistung bei geringerem Stromverbrauch übertragen werden. Alphawave IP ist ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeitskonnektivität für die Technologieinfrastruktur. Unsere IP-Lösungen erfüllen daher die Anforderungen globaler Tier-1-Kunden in den Bereichen Rechenzentren, Datenverarbeitung, Netzwerke, KI, 5G, autonome Fahrzeuge und Speicher. Unsere Mission wurde 2017 in Toronto, Kanada, von einem erfahrenen technischen Team mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Lizenzierung von Halbleiter-IP gegründet und besteht darin, uns auf die am schwierigsten zu lösenden Konnektivitätsherausforderungen zu konzentrieren. 