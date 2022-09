Alphawave IP gibt den Abschluss der Übernahme von OpenFive bekannt

London und Toronto (ots/PRNewswire) -Das fusionierte Unternehmen wird die Führungsposition, das Produktangebot und den Kundenstamm von Alphawave weiter ausbauen und gleichzeitig die Skalierung und das Umsatzwachstum durch einen erweiterten adressierbaren Gesamtmarkt vorantreibenDie Alphawave IP Group plc („Alphawave" oder „Unternehmen") (LN:AWE), ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Konnektivität für die weltweite Technologie-Infrastruktur, freut sich bekannt zu geben, dass die Übernahme von OpenFive abgeschlossen wurde.Tony Pialis, Präsident und Chief Executive Officer von Alphawave, sagte: „Der heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein für Alphawave. Diese Akquisition beschleunigt unser Bestreben, ein führender reiner Anbieter von Verbindungstechnologie zu werden, der Silizium-IP und kundenspezifische Siliziumlösungen wie Chiplets umfasst. Wir freuen uns, das talentierte Team von OpenFive sowie seine Kunden und Partner begrüßen zu dürfen. Durch den Zusammenschluss gewinnen wir an Größe und erweitern unser Know-how im Bereich kundenspezifisches Silizium. Das fusionierte Unternehmen ist gut positioniert, um die Wachstumschancen zu nutzen, die wir auf den Märkten für digitale Infrastrukturen sehen, und wir freuen uns sehr über die langfristigen Wachstumsaussichten."John Lofton Holt, Executive Chairman von Alphawave, sagte: „Wir freuen uns, das OpenFive-Team bei Alphawave willkommen zu heißen, und ich möchte beiden Teams für ihre Bemühungen danken, die uns zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion geführt haben, nachdem wir nun alle behördlichen Genehmigungen, einschließlich der CIFIUS, erhalten haben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um die bedeutenden Wachstumschancen der Zukunft zu nutzen."Wichtige HighlightsAlphawave hat die Übernahme von OpenFive abgeschlossen und bringt damit das IP-Portfolio von OpenFive im Bereich Hochgeschwindigkeits-Konnektivität für System-on-Chip (SoC) sowie ein bewährtes Team mit Sitz in Indien, Silicon Valley und anderen globalen Standorten ein, das seit über 15 Jahren kundenspezifische Siliziumlösungen liefert. Durch die Akquisition vergrößert sich der Kundenstamm von Alphawave weltweit von derzeit 281 auf über 80 Kunden, insbesondere in Nordamerika, darunter ein führender Anbieter von Halbleiterspeichern, ein führender Hersteller von High-Performance-Computing (HPC)-Servern, ein führender Hersteller von automatisierten Prüfgeräten sowie Hersteller von unternehmenskritischen Hochgeschwindigkeitskommunikations- und Industrieanlagen.___________________________1 Stand 30. Juni 2022- Mit dieser Akquisition verdoppelt sich die Anzahl der für Alphawave-Kunden verfügbaren IPs im Bereich Konnektivität von 80 auf über 155 und bietet den Kunden einen One-Stop-Shop für ihre gebündelten Konnektivitätsanforderungen in den fortschrittlichsten Technologien bei 5 nm, 4 nm, 3 nm und darüber hinaus. Dazu gehört ein erweitertes Die-to-Die-Konnektivitätsportfolio, das die Chiplet-Lieferung an bestehende und neue Kunden beschleunigen wird.- Das bewährte Silizium-Entwicklungsteam von OpenFive versetzt Alphawave in die Lage, führende kundenspezifische Silizium-Lösungen für Rechenzentren und Netzwerke anzubieten und seine Chiplet-Design-Fähigkeiten zu erweitern. Indem es seine führende Konnektivitäts-IP nicht nur durch IP-Lizenzierung, sondern auch durch fortschrittliches kundenspezifisches Siliziumdesign und -bereitstellung monetarisiert, beschleunigt Alphawave sein strategisches Ziel, den Umsatz zu steigern.- Es wird erwartet, dass die Kombination von Alphawaves führender Hochgeschwindigkeits-Konnektivität mit OpenFives IP-Portfolio wesentliche Umsatzsynergien durch die Bündelung von IP und integrierten IP-Subsystemen sowie die Nutzung der jeweiligen Stärken der beiden Unternehmen bei der Gewinnung komplexer kundenspezifischer Silizium-Designs bei führenden Prozessknoten generieren wird.- Wie bereits bekannt gegeben, wird die Transaktion für Alphawave unmittelbar EPS-steigernd sein. Der für das Geschäftsjahr 2023 prognostizierte Umsatz der kombinierten Gruppe wird voraussichtlich zwischen 325 und 360 Mio. USD betragen, mit einer jährlichen Umsatzrate von über 500 Mio. USD im Jahr 2024 als Zielvorgabe. Für 2023 wird eine bereinigte EBITDA-Marge von 32-36 % und für 2025 eine bereinigte EBITDA-Marge von 40-45 % erwartet, da der Umsatz 500 Mio. USD überschreitet.Abschlussdetails - Nur Barzahlung mit einer starken Bilanz nach dem AbschlussDer von Alphawave für den Abschluss gezahlte Gesamtbetrag belief sich auf 210 Mio. USD in bar zuzüglich der üblichen Anpassungen des Betriebskapitals. Wie bereits berichtet, wurden zur Finanzierung der Transaktion keine Schulden aufgenommen.MarkenzeichenAlle eingetragenen Marken und anderen Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.Informationen zu Alphawave IP Group plc (LSE:AWE) Unsere IP-Lösungen erfüllen daher die Anforderungen globaler Tier-One-Kunden in den Bereichen Rechenzentren, Computing, Netzwerke, KI, 5G, autonome Fahrzeuge und Speicher. Das Unternehmen wurde 2017 in Toronto, Kanada, von einem technischen Expertenteam mit nachgewiesener Erfolgsbilanz bei der Lizenzierung von Halbleiter-IP gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich auf die am schwierigsten zu lösenden Konnektivitätsprobleme zu konzentrieren. Weitere Informationen zu Alphawave IP finden Sie auf: awaveip.com