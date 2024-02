Alphawave IP Group Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Alphawave Ip wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 16,81 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25 Tage basiert, zeigt ebenfalls an, dass Alphawave Ip überverkauft ist, mit einem Wert von 25,56. Auch hier wird dem Wertpapier ein "Gut"-Rating zugewiesen.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes zeigt die Analyse, dass Alphawave Ip eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Alphawave Ip-Aktie wird als "Gut" eingestuft, basierend auf 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 180 GBP, was eine erwartete Performance von 9,76 Prozent bedeutet. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit 12 Tagen im grünen Bereich und kaum negativen Diskussionen. Die Anleger zeigen sich größtenteils positiv eingestellt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Insgesamt wird die Alphawave Ip-Aktie basierend auf den genannten Kriterien positiv bewertet, sowohl aus technischer Analyse, Analystenmeinungen als auch aus dem Anleger-Sentiment.