Alphawave IP Group Aktie: DAS heißt noch nichts

In den letzten Wochen gab es bei Alphawave Ip keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Weder besonders positive noch negative Themen haben zu auffälligen Diskussionen oder Interaktionen in den sozialen Medien geführt. Daher wird das Kriterium "Sentiment" als "Neutral" bewertet. Ebenso zeigt sich in Bezug auf die Stärke der Diskussion keine signifikante Veränderung, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Alphawave Ip daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

Bei der Betrachtung des Anleger-Sentiments zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Alphawave Ip diskutiert wurde, ohne starke positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser neutralen Stimmung wird die Aktie heute ebenfalls als "Neutral" bewertet, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Alphawave Ip aktuell mit einem Wert von 20 als überverkauft gilt. Daher wird dieses Signal als "Gut" eingestuft. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 25, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI daher als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse der Alphawave Ip-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 118,89 GBP. Der letzte Schlusskurs lag bei 116 GBP, was einem Unterschied von -2,43 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den 50-Tages-Durchschnitt, so liegt der letzte Schlusskurs (109,65 GBP) über diesem Durchschnitt (+5,79 Prozent), was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Alphawave Ip-Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Sentiment und Anleger-Sentiment, während die technische Analyse sowohl in Bezug auf die RSI als auch die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung für Alphawave Ip ergibt.