Alphawave IP Group Aktie: Was für ein Erfolg!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie von Alphawave Ip. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) der Alphawave Ip liegt bei 18,33, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine überverkaufte Situation hin und wird ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Alphawave Ip abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 180 GBP, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 131 GBP einer möglichen Steigerung um 37,4 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" aus Sicht der Analysten.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der Alphawave Ip-Aktie sowohl vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (+8,2 Prozent) als auch vom Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+18,53 Prozent) positiv ab, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Alphawave Ip-Aktie damit eine "Gut"-Bewertung aufgrund der technischen Analyse.