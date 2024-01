Alphawave IP Group Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Alphawave Ip betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 91,78 Punkte, was darauf hindeutet, dass Alphawave Ip derzeit überkauft ist und als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass Alphawave Ip weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien gegenüber Alphawave Ip war in den letzten Tagen größtenteils neutral. Es gab einen Tag, an dem die Diskussion hauptsächlich um negative Themen drehte, jedoch keine positiven Diskussionen verzeichnet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen waren auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Alphawave Ip daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Alphawave Ip 1 Mal die Einschätzung "Gut", 0 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" vergeben. Somit erhält das Unternehmen langfristig das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Alphawave Ip vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 113,6 GBP erwarten die Analysten eine Entwicklung von 58,45 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 180 GBP an, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Alphawave Ip-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 121,75 GBP. Der letzte Schlusskurs (113,6 GBP) weicht somit um -6,69 Prozent ab und wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Beim Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs (114,14 GBP) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,47 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung der Alphawave Ip-Aktie führt. Insgesamt erhält die Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.