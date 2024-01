Alphawave IP Group Aktie: Ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Alphawave Ip liegt bei 34,92, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 30,08 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Alphawave Ip haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es gab keine signifikanten Veränderungen in den sozialen Medien, die zu einer Neubewertung führen würden. Daher wird das Kriterium "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Alphawave Ip daher auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Alphawave Ip eher neutral diskutiert. An zwei Tagen überwogen positive Themen, an einem Tag überwog die negative Kommunikation. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Analysteneinschätzung für Alphawave Ip ist insgesamt positiv. Von den Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, gab es 1 Kaufempfehlung und keine negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Alphawave Ip liegt bei 180 GBP, was einer potenziellen Kursentwicklung von 39,75 Prozent entspricht. Daher wird die Analysten-Untersuchung insgesamt als "Gut" eingestuft.