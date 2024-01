Alphawave IP Group Aktie: Quo vadis?

Die Alphawave Ip-Aktie erhielt in den letzten 12 Monaten von institutionellen Analysten eine überwiegend positive Bewertung. Von insgesamt 1 Analysten wurde die Aktie als "Gut" eingestuft, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorlagen. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 113,6 GBP, und basierend darauf erwarten die Analysten eine Kursentwicklung von 58,45 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 180 GBP. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigte sich in den letzten Tagen eher neutral gegenüber Alphawave Ip. Es gab jedoch auch negative Diskussionen, während positive Diskussionen kaum verzeichnet wurden. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergab eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmung. Daher wurde die Aktie von Alphawave Ip in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergab der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -6,69 Prozent, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führte zu einer "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt lag. Insgesamt erhält die Alphawave Ip-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.