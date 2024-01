Alphawave IP Group Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Analyseinstrument, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Alphawave Ip auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 91,78 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch -verkauft, daher wird die Aktie mit "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich für Alphawave Ip insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren gegenüber Alphawave Ip. Die Anlegerstimmung ist insgesamt als "Schlecht" einzustufen, basierend auf einer vorwiegend negativen Diskussion und hauptsächlich negativen Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Alphawave Ip-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 121,75 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs (113,6 GBP) weicht somit um -6,69 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 114,14 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (-0,47 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung hat Alphawave Ip langfristig das Rating "Gut" von institutioneller Seite erhalten. Analysten erwarten eine Entwicklung von 58,45 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 180 GBP. Daher ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".