Alphatec-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Alphatec liegt der RSI bei 97,3, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beläuft sich auf 53,08, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche zeigt Alphatec eine Outperformance von 16,05 Prozent, mit einer Performance von 20,99 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Gesundheitspflege"-Sektors liegt Alphatec mit einer Überperformance von 25,08 Prozent im positiven Bereich. Dadurch erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein Rating von "Gut".

Die Dividendenrendite von Alphatec beträgt 0 Prozent, was 92,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Alphatec ist überwiegend positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in den Kommentaren der Nutzer. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie in dieser Betrachtung ein Rating von "Gut".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Alphatec im Bereich der Aktienkursdynamik als "Schlecht" eingestuft wird, während das Unternehmen im Branchenvergleich und bezüglich der Anlegerstimmung als "Gut" bewertet wird.