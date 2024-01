Alphatec Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Im letzten Jahr haben Analysten insgesamt 5 positive Einschätzungen für Alphatec abgegeben, während es keine neutralen oder negativen Bewertungen gab. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 19,6 USD, was einem potenziellen Anstieg um 39,11 Prozent vom letzten Schlusskurs (14,09 USD) entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 14,45 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 14,09 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aufgrund der -2,49-prozentigen Distanz zum GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 12,18 USD, was einen positiven Abstand von +15,68 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet ergibt gemischte Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist gesunken, was zu einer negativen Einschätzung führt. Ebenso hat sich die Stimmungsänderung negativ entwickelt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat Alphatec in den letzten 12 Monaten eine Performance von 36,05 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +19,29 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Gesundheitspflege"-Sektors liegt die Aktie mit einer Überperformance von 24,55 Prozent deutlich darüber. Auf Basis dieser Ergebnisse erhält Alphatec ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.