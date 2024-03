Alphatec Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Aktienkurs von Alphatec hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 20,99 Prozent erzielt, was mehr als 22 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Bereich Gesundheitspflege liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" von 7,4 Prozent kann Alphatec mit 13,59 Prozent deutlich punkten. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Alphatec derzeit mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" hat einen Wert von 2,17, was eine Differenz von -2,17 Prozent zur Alphatec-Aktie bedeutet. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Aktie von der Redaktion negativ für ihre Dividendenpolitik bewertet.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Im letzten Monat gab es 1 positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel kennzeichnet. Das durchschnittliche Kursziel für Alphatec liegt bei 22 USD, was einem potenziellen Anstieg um 67,17 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Alphatec-Aktie auf 7-Tage-Basis ein neutrales Rating erhält, da der RSI bei 61,95 Punkten liegt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch überkauft, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält Alphatec eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.