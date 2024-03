Alphapolis Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Alphapolis wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 51,15 Punkten, was darauf hinweist, dass Alphapolis weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,56, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Alphapolis liegt bei 2389,66 JPY, während der Aktienkurs selbst bei 2095 JPY notiert, was einem Abstand von -12,33 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 2181,4 JPY, was einer Differenz von -3,96 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich ein "Neutral"-Signal für die Alphapolis-Aktie.

Die Stimmung und Kommentare zu Alphapolis auf sozialen Plattformen werden als neutral eingestuft. Die Analyse der sozialen Medien zeigt, dass die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert haben. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Alphapolis. Auch die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede. Daher wird Alphapolis in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Alphapolis für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.