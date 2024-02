Alphapolis Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die technische Analyse der Alphapolis-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2502,74 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1969 JPY deutlich darunter liegt (Unterschied -21,33 Prozent). Das führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2246,38 JPY) liegt über dem letzten Schlusskurs (-12,35 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie damit auf Basis der einfachen Charttechnik als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Alphapolis in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bezüglich Alphapolis gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. In Summe wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass Alphapolis weder positive noch negative Ausschläge verzeichnet. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu der Einschätzung, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Alphapolis sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Alphapolis-Aktie auf kurzfristiger Basis als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird sie hingegen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie damit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.