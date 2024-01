Alphapolis Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Bewertung einer Aktie kann durch die Analyse von Sentiment und Buzz in sozialen Medien unterstützt werden. Für die Alphapolis-Aktie ergibt sich dabei eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf normale Aktivität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum größtenteils unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen ebenfalls eher neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Alphapolis liegt bei 42,6, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 37,14, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Alphapolis aktuell bei 2583,95 JPY, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs verzeichnet einen Abstand von -10,64 Prozent zu diesem Wert. Im Gegensatz dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 2184,18 JPY, was einem "Gut"-Signal entspricht. Auf Basis dieser Analyse ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung der Alphapolis-Aktie.