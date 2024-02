Alphapolis Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Aktie von Alphapolis hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2509,74 JPY erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs jedoch bei 1901 JPY, was einem Unterschied von -24,26 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2248,54 JPY zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Wert (-15,46 Prozent) eine negative Tendenz, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Alphapolis-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden über Alphapolis neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Alphapolis somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Berechnung des Relative Strength-Index (RSI) für die Alphapolis-Aktie ergab einen Wert von 96,76, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 67, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält die RSI-Bewertung somit ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung in der Kommunikation über Alphapolis. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zeigt an, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird über Alphapolis jedoch nicht wesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.