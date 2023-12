Alphapolis Aktie: Es geht auch anders!

Die technische Analyse von Alphapolis zeigt, dass sich die Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf langfristiger Basis in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2616,53 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2075 JPY liegt, was einer Abweichung von -20,7 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 2262,54 JPY liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -8,29 Prozent führt. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Alphapolis daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral, da in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Diese Einschätzung basiert auf der Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Alphapolis ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch der RSI der letzten 25 Tage (Wert: 61,32) lassen darauf schließen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz der Aktie zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt die technische Analyse, die Anleger-Stimmung, der Relative Strength Index und das Sentiment ein "Neutral"-Rating für Alphapolis.