Alphamin Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Aktienkurs von Alphamin hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von 25,18 Prozent erzielt, was mehr als 37 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Metalle und Bergbau"-Branche lag die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -11,47 Prozent, wobei Alphamin mit 36,64 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Alphamin weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 37,5 Punkten und der RSI25 bei 51,61, was dazu führt, dass die Aktie in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alphamin beträgt aktuell 14,29 und liegt damit 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 319. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben zu einer neutralen Einschätzung geführt, da die Diskussionsintensität mittelmäßig war. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.