Alphamin Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Aktienkurs von Alphamin verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,18 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Überperformance von 36,89 Prozent bedeutet. Dies liegt deutlich über dem durchschnittlichen Wert von -11,71 Prozent für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau", weshalb die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,89 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,83 CAD liegt, was einer Abweichung von -6,74 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 0,86 CAD liegt, so ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nur um -3,49 Prozent davon abweicht. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alphamin mit einem Wert von 14,29 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 320,44. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb sie als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Alphamin besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Positive Themen dominierten die Diskussionen, während negative kaum auftauchten. Somit erhält Alphamin auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.