Alphamab Oncology Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Alphamab Oncology wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion hat Kommentare und Beiträge ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Insgesamt wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt sich die Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf neutraler Ebene liegt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt zu einer Einstufung als "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Alphamab Oncology bei 6,09 HKD und ist damit inzwischen um -19,12 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung ebenfalls als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf -36,36 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet. Es wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Alphamab Oncology auf dieser Stufe daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Dynamik eines Aktienkurses. Für Alphamab Oncology ergibt sich ein RSI von 62,86 für einen Zeitraum von 7 Tagen und ein RSI25 von 50,5 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.