Alphamab Oncology Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Relative Strength Index ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Alphamab Oncology liegt bei 42,42, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 75,34, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls einen Einfluss auf die Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Alphamab Oncology auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen von Nutzern der sozialen Medien aufgegriffen. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie die Bewertung "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Alphamab Oncology derzeit bei 10,43 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 6,41 HKD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -38,54 Prozent zum GD200 und führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 8,89 HKD, was einer Distanz von -27,9 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Alphamab Oncology in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Alphamab Oncology wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Neutral" für die Aktie.