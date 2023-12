Alphamab Oncology Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Sentiment und Buzz rund um Alphamab Oncology lassen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie hat eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Alphamab Oncology in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Alphamab Oncology liegt bei 76,19, was als überkauft betrachtet wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Bewertung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für Alphamab Oncology zeigt weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um die Aktie beschäftigt. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Alphamab Oncology von 6,25 HKD eine Entfernung von -37,62 Prozent vom GD200 (10,02 HKD), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 8,39 HKD auf, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -25,51 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Alphamab Oncology-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.