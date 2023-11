Alphamab Oncology Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die technische Analyse der Alphamab Oncology basiert auf dem gleitenden Durchschnittskurs und ergibt eine Bewertung von "Schlecht". Der GD200 verläuft bei 10,77 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (6,35 HKD) um -41,04 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 9,37 HKD zeigt eine Abweichung von -32,23 Prozent, was ebenfalls zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Alphamab Oncology haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 43,85 und der RSI25 bei 65,21, was beides zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen keine signifikanten positiven oder negativen Diskussionen. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.