Alphahelix Molecular Diagnostics AB Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Alphahelix Molecular Diagnostics wird aufgrund des 7-Tage-RSI von 38,46 Punkten als neutral bewertet, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Ebenso erhält die Aktie auf Basis des 25-Tage-RSI mit einem Wert von 54,46 Punkten ein "Neutral"-Rating.

Im Bereich der Dividendenrendite schneidet Alphahelix Molecular Diagnostics im Vergleich zur Branche Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen schlecht ab. Mit einer Dividendenrendite von 0 % liegt sie 3,66 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 3,66 %.

Das Anleger-Sentiment für Alphahelix Molecular Diagnostics wird als neutral bewertet, da weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder positiv noch negativ mit der Aktie befasst.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung wird Alphahelix Molecular Diagnostics ebenfalls als neutral eingestuft. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Alphahelix Molecular Diagnostics basierend auf dem RSI, der Dividendenrendite, dem Anleger-Sentiment und dem Sentiment und Buzz.