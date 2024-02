Alphahelix Molecular Diagnostics AB Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Informationen für die Einschätzung einer Aktie. Alphahelix Molecular Diagnostics zeigte interessante Ausprägungen bei dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für Alphahelix Molecular Diagnostics derzeit 28,26, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Gut". Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 54, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt resultiert daraus für die RSI die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Alphahelix Molecular Diagnostics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,04 EUR. Der letzte Schlusskurs (0,029 EUR) weicht somit -27,5 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 0,03 EUR, daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Unterm Strich erhält die Alphahelix Molecular Diagnostics-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte in die positive Richtung und die Anleger unterhielten sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Alphahelix Molecular Diagnostics. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie daher mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.