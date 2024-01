Alphahelix Molecular Diagnostics AB Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Alphahelix Molecular Diagnostics hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,0274 EUR verzeichnet, was einer Abweichung von -8,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -31,5 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den Social Media-Diskussionen der letzten Tage zeigt sich ein neutraler Grundtenor der Marktteilnehmer gegenüber Alphahelix Molecular Diagnostics. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Dividendenrendite von Alphahelix Molecular Diagnostics beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt in der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche liegt (3,66 Prozent). Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Alphahelix Molecular Diagnostics derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse führt.