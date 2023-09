Alphabet: Zielkurs liegt bei 139,06 EUR

Nach Einschätzung von Analysten ist die Alphabet-Aktie derzeit unterbewertet. Das Kursziel liegt um +13,33% über dem derzeitigen Niveau.

• Am 25.09.2023 stieg Alphabet um +0,30%

• Das durchschnittliche Kursziel für das Unternehmen beträgt 139,06 EUR

• Das Guru-Rating für Alphabet bleibt unverändert bei 4,42

Am gestrigen Handelstag legte Alphabet an der Börse um +0,30% zu und verzeichnet damit in den vergangenen fünf Tagen einen Rückgang von -5,36%. Der Markt scheint daher derzeit eher pessimistisch zu sein.

Obwohl einige Bankanalysten eine solche Entwicklung erwartet haben könnten, sind sie sich einig darüber, dass das mittelfristige Kurspotenzial des Unternehmens bei einem Zielkurs von 139,06 EUR liegt. Dies entspricht einem Anstieg von +13,33%, sollten die Analysten Recht behalten. Allerdings teilen nicht alle Experten...