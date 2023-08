Alphabet: Vorhergesagtes Kursziel von 133,28 EUR

Die Aktie von Alphabet wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 133,28 EUR und bietet Investoren ein erwartetes Potenzial von +11,08%.

• Alphabet steigt um +0,63% am 09.08.2023

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,39

Am Vortag stieg die Aktie des Unternehmens um +0,63%. Insgesamt betrug die Kursentwicklung in den vergangenen fünf Handelstagen eine Steigerung auf +2,94%, was den Markt optimistisch stimmt.

Obwohl nicht alle Bankanalysten mit dieser Entwicklung gerechnet haben dürften, sind sie sich einig: das aktuelle Kurspotenzial für Investoren ist groß. Von insgesamt 29 Analysten empfehlen sogar alle die Aktie zum Kauf oder zum Halten.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von 4,39.

Fazit:

Zusammenfassend scheint es so zu sein, dass trotz der positiven...