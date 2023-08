Alphabet: Mittelfristiges Kursziel bei 133,28 EUR

Die Aktie von Alphabet hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung verzeichnet. Gestern konnte jedoch ein kleines Plus von +0,75% erzielt werden. Die Analysten sehen die Aktie als unterbewertet an und sprechen ihr ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 133,28 EUR zu.

• Alphabet legt um +0,75% zu

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 133,28 EUR

• 82,35 % der Analysten bewerten die Aktie positiv

Das bedeutet ein Potential für Investoren in Höhe von +13,80%. Der Anteil der optimistisch eingestellten Analysten beträgt dabei beachtliche +82.35%, während sich nur wenige Experten gegenüber der Aktie neutral oder gar pessimistisch äußern.

Insgesamt ist das Guru-Rating mit einem Wert von 4,39 unverändert geblieben.