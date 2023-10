Alphabet: Kursziel von 140,44 EUR nicht richtig bewertet

Die Alphabet-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 140,44 EUR und bietet somit ein Potenzial von +7,62%. Die jüngste Kursentwicklung zeichnet sich durch einen positiven Trend ab.

• Alphabet erzielt am 06.10.2023 eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,86%

• Der Durchschnittswert des Guru-Ratings bleibt unverändert bei 4,43

• Aktuell sehen +82,35% der Analysten die Aktie als kaufenswert an

Gestern konnte Alphabet im Finanzmarkt ein Wachstum in Höhe von +1,86% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen beträgt das Ergebnis sogar +2,54%, was auf die relativ optimistische Marktlage hinweist.

Während einige Experten zuversichtlich sind und die Bewertung “Kaufen” vergeben haben – dazu zählen aktuell 31 Analysten -, sind andere neutral eingestellt und...