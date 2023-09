Alphabet: Kursziel von 138,54 EUR

Die Aktie von Alphabet wird derzeit nach Meinung von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 138,54 EUR, was einem Potenzial von +11,31% entspricht.

• Alphabet verzeichnete am 21.09.2023 einen Rückgang um -0,54%

• Der durchschnittliche Rating-Wert (Guru-Rating) für Alphabet bleibt mit 4,42 unverändert.

Alphabet hat gestern an der Börse einen Rückgang um -0,54% verzeichnet und in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von -3,19%. Die Marktstimmung scheint also relativ pessimistisch zu sein.

Ob die Analysten in den Bankhäusern diese Entwicklung erwartet hatten? Wie auch immer ihre Erwartungen waren – aktuell beträgt das Kurspotenzial für Investoren bei einer Erreichung des Kursziels +11,31%.

Aktuell empfehlen 31 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere zwölf geben ein...