Alphabet: Kursziel von 138,05 EUR

Nach Ansicht der Bankanalysten ist die Aktie von Alphabet aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 138,05 EUR, was einem Potenzial von +6,93% entspricht.

• Am 19.09.2023 stieg die Alphabet-Aktie um +1,12%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,42

Am gestrigen Handelstag konnte die Alphabet-Aktie eine positive Entwicklung von +1,12% verzeichnen und erreichte damit einen Anstieg von insgesamt +2,97% in den letzten fünf Handelstagen. Die Analysten der Bankhäuser hatten wohl nicht mit einer so positiven Entwicklung gerechnet.

Derzeit sind sich die meisten Analysten einig und sehen das Kurspotenzial für Alphabet bei dem genannten Wert von 138,05 EUR. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend auf dem Markt.

Von insgesamt 52 bewertenden Experten empfehlen...