Alphabet: Kursziel von 136,17 EUR

Die Alphabet-Aktie ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei +8,02% vom aktuellen Wert entfernt.

• Alphabet: +0,23% am 05.09.2023

• Aktuelles Kursziel: 136,17 EUR

• Guru-Rating von 4,39 auf 4,39 gestiegen

Am Finanzmarkt hat die Alphabet-Aktie gestern eine positive Entwicklung von +0,23% verzeichnet und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt um +1,04% zugelegt. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Alphabet beträgt derzeit 136,17 EUR gemäß durchschnittlicher Analysten-Meinung. Investoren könnten daher ein Potenzial von bis zu +8,02% haben – sofern die Bankanalysten Recht behalten würden. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach dem jüngsten positiven Trend.

Von allen beteiligten Analysten empfehlen aktuell 29 einen...