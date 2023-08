Alphabet: Kursziel von 132,20 EUR in Sichtweite

Die Alphabet-Aktie ist nach Ansicht von Experten derzeit unterbewertet. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel beträgt laut den Bankanalysten 132,20 EUR – ein Potenzial von +13,72% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Alphabet notierte am 04.08.2023 mit einem Minus von 0,26%

• Durchschnittliches mittelfristiges Kursziel bei 132,20 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,39

Am gestrigen Handelstag verbuchte die Aktie einen Rückgang um 0,26%, was zu einer kumulierten Performance von -3,47% in den letzten fünf Handelstagen führte. Angesichts dessen scheint der Markt derzeit eher pessimistisch eingestellt zu sein.

Ob eine solche Entwicklung tatsächlich vorhersehbar war? Die Stimmung jedenfalls ist eindeutig.

Derzeitig sind insgesamt 29 Analysten bullish auf die Aktie und stufen sie als “strong buy” ein. Weitere 13 Experten...