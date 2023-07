Alphabet: Kursziel von 122,57 EUR - Analysten sehen Potenzial

Die Aktie Alphabet zeigt sich aktuell unterbewertet und bietet Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +10,78%. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 122,57 EUR. Am gestrigen Tag konnte die Aktie eine positive Entwicklung von +0,56% verzeichnen.

• Alphabet legte am 25.07.2023 um +0,56% zu

• Mittelfristiges Kursziel bei 122,57 EUR

• Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt mit 4,43 bestehen

In den vergangenen fünf Handelstagen summierte sich das Plus auf insgesamt +0,15%, was auf eine relative Neutralität des Marktes schließen lässt.

Eine klare Kaufempfehlung sprechen derzeit 30 Analysten aus. Weitere 13 Experten teilen zwar diese Einschätzung hinsichtlich einer positiven Entwicklung der Aktie , bezeichnen sie jedoch lediglich als einen “Kauf”. Insgesamt neutral bleiben acht Experten mit dem Rating...