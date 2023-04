Alphabet: Kursziel von 112,34 EUR - Analyse zeigt Unterbewertung

Die Aktie von Alphabet wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 112,34 EUR und liegt somit um -13,47% unter dem aktuellen Wert.

• Am 14.04.2023 stagnierte die Kursentwicklung bei Alphabet mit einem Ergebnis von 0,00%

• Der aktuelle Guru-Rating-Wert beläuft sich auf 4,52 im Vergleich zu früheren Bewertungen von 4,61

In den letzten fünf Handelstagen fielen die Werte um insgesamt -0,46%, was auf eine negative Stimmung am Markt hindeutet.

31 Bankanalysten empfehlen einen Kauf der Aktie und weitere14 bewerten sie ebenfalls positiv.

5 Experten haben eine neutrale Position eingenommen und niemand rät zum Verkauf.

Alles in allem sind also noch immer rund 90% der Analysten optimistisch gestimmt bezüglich Alphabets Zukunftsaussichten.

Dieses positive Urteil wird durch das Guru-Rating...