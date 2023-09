Alphabet: Kursziel liegt bei 139,09 EUR

Die Alphabet-Aktie wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 139,09 EUR, was einem Potenzial von +13,67% entspricht.

• Alphabet: Am 22.09.2023 mit -0,15%

• Guru-Rating von Alphabet bleibt das selbe mit 4,42

• Anteil der optimistischen Analysten bei +82,69%

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie an Wert und schloss mit einem Minus von -0,15%. Die vergangenen fünf Handelstage ergaben einen Verlust von -5,76%. Die Stimmung am Markt scheint pessimistisch zu sein.

Trotzdem halten die Bankanalysten mehrheitlich eine positive Bewertung für möglich. Von den insgesamt 52 Experteneinschätzungen sind aktuell 31 Kaufempfehlungen und weitere zwölf Analysten empfehlen zumindest zum Kauf. Weitere neun Experteneinschätzungen lauten “halten”. Der Anteil der optimistischen Einschätzungen...