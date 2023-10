Alphabet: Kursziel bei 141,08 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete Alphabet am Finanzmarkt eine geringfügige Kursentwicklung von -0,45%. In den vergangenen fünf Handelstagen legte die Aktie um +2,88% zu und lässt damit optimistische Tendenzen erkennen.

Das mittelfristige Kursziel für Alphabet liegt bei 141,08 EUR. Dies entspricht einem erwarteten Potenzial von +9,98%, sofern die Bankanalysten recht behalten. Einig sind sich 31 Analysten darin, dass es sich hierbei um einen starken Kauf handelt. Weitere elf Experten teilen diese Einschätzung auf optimistischer Basis. Die Bewertung “halten” wurde von neun Experten vergeben. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,43.

Die positive Stimmung rund um Alphabet spiegelt sich auch in der hohen Anzahl an Analysten wider, die zumindest noch optimistisch eingestellt sind (+82,35%).