Alphabet: Kursziel bei 122,74 EUR mit +8,07% Potenzial

Die Aktie von Alphabet hat laut Analysten ein mittelfristiges Kursziel von 122,74 EUR. Bei einem derzeitigen Kurs von 113,48 EUR würde dies ein Potenzial von +8,07% bedeuten.

• Alphabet verliert am Finanzmarkt -0,77%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,55

• Überwiegend positiver Analystenkonsens mit +91,84%

In den vergangenen fünf Handelstagen hatte die Aktie Verluste in Höhe von -2,50%. Gestern fiel sie um weitere -0,77%. Die Stimmung am Markt ist daher eher pessimistisch.

Dennoch sind Bankanalysten überzeugt vom Potenzial der Alphabet-Aktie und stufen sie als starken Kauf ein. Insgesamt sind aktuell 31 Experten dieser Meinung. Weitere 14 sehen die Aktie optimistisch und bewerten sie mit “Kauf”. Nur vier haben eine neutrale Haltung zu dem Wertpapier eingenommen.

Das beliebte Trend-Indikator “Guru-Rating” zeigt sich...